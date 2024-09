Gi et trygt skjule- sted i en uke for en jente reddet ut av tvangs- ekteskap.

Betal saks- omkostninger for oppløsning av et tvangs- ekteskap i Pakistan.

Hver dag risikerer Stefanusalliansens modige advokater livet for å forsvare troende mennesker som har blitt fengslet, diskriminert, torturert, tvangsgiftet eller dømt til døden.





Kristne og andre minoriteter har lav rettsbeskyttelse i Pakistan. De blir derfor enkle ofre for overgripere som Nakash. Vår partner Human Friends Organization (HFO), forteller at det i tillegg er en holdning blant mange muslimer i Pakistan, at tvangs-konvertering på dette viset er ok, og at en belønning venter i paradis. Slike holdninger skaper derfor en stilltiende aksept for denne praksisen i samfunnet.



HFO skaffet en dyktig advokat til Maira, for kyndig advokathjelp er kostbart i Pakistan. Ekteskapet ble annullert og hennes påståtte konvertering til islam slettet. HFO jobber med strategisk dialog med myndigheter og religiøse ledere for å bekjempe praksisen som fortsatt berører over 1000 jenter årlig.

Dessverre er det ikke bare i Pakistan religiøse minoriteter har lav rettsbeskyttelse. Grove overgrep og urettferdig behandling fra samfunn og lokalpoliti på bakgrunn av tro, skjer også på Sri Lanka, i Malaysia, Kurdistan, Sentral-Asia, Øst-Europa og flere andre steder i verden. Hver dag risikerer Stefanusalliansens modige advokater livet for å forsvare troende mennesker som har blitt fengslet, diskriminert, torturert, tvangsgiftet eller dømt til døden.

Gjennom å gi rettshjelp og støtte menneskerettighetsadvokater, har Stefanusalliansen sett store seire for trosfriheten.