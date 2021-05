Maung vet hva han må gjøre. Jernbanen i Myanmar frakter årlig 60 millioner passasjerer og 2,5 millioner tonnvarer. Uten jernbanen til å frakte tropper og forsyninger får hæren store problemer. Som tusenvis av andre offentlig ansatte velger han å bli hjemme fra jobb i protest. Han er nå en del av bevegelsen CDM (Civil Disobedience Movement) – en som protesterer ved å nekte å arbeide for myndighetene. En natt våkner Maung av rop: «Militæret kommer!». Han og familien er plutselig i livsfare. CDMere blir arrestert og kastet ut av boligene sine. Tropper er i ferd med å omringe nabolaget og han vet hva de er i stand til. Han river med seg kona og barna og løper ut av huset. De unnslipper med et nødskrik.

Hva skal Maung gjøre? Hver kveld kl. 20 hører han lyden av panner og gryter som slår mot hverandre – folket protesterer mot militærkuppet. Lyden er øredøvende over hele Yangon. Mange tar til gatene og demonstrerer. Det er som om hele Myanmar for en gangs skyld er enige. Etter noen uker med forholdsvis fredelige demon-strasjoner eksploderer det: To ubevæpnede ungdommer blir skutt av militære styrker. Folk blir sinte og strømmer ut i gatene. Det blir store demonstrasjoner og generalstreik. Alt endrer seg. Den 27. mars dreper militæret mer enn 600 mennesker og arresterer og torturerer tusenvis av andre. Snikskyttere henretter unge demonstranter fra hustakene. Volden sjokkerer hele verden, men det virker som folk i Myanmar bare blir enda modigere i sin protest.

Maung er gift, har to barn og en god jobb i jernbanen. De som jobber i jernbanen får bo i statseide leiligheter. Som mange andre er han nå skuffet og sint over militærkuppet. Og ikke minst redd. Landet hans er igjen preget av diktatur og ufrihet.

Uten et fritt demokrati er trosfrihet umulig. Den brede oppslutningen for et fritt samfunn i Myanmar er enestående. Akkurat nå står buddhister, etniske og religiøse minoriteter sammen for et fritt Myanmar. Få ønsker seg tilbake til et militærdiktatur.

Våre modige partnere er kristne, men hjelper alle – ikke uten risiko for egen sikkerhet. «Buddhistene som bor hos oss forstår ikke hvorfor vi hjelper dem. Vi forteller dem at Jesu kjærlighet driver oss. Da kneler de ned og takker. Vi reiser dem opp igjen og forteller at vi kun er mennesker som dem,» forteller ekteparet.

Ekteparet driver vanligvis et evangeliseringsarbeid, men fungerer nå som et rent flyktning- mottak for familier som er blitt husløse på grunn av sin protest. «Gud la en byrde på hjertet vårt for demon- strantene. De måtte flykte for sitt liv og fikk bare med seg det de stod og gikk i,» forteller vår partner. «Hæren går fra hus til hus og plyndrer hjemmene for verdier. De har ingenting igjen og har ofret mye. Jobben de gjør for Myanmars frihet er så viktig!» sier ekteparet.

Stefanusalliansens langvarige partnere og venner i Myanmar, et unikt ektepar, har åpnet sine to sentre for demonstranter på flukt. De som protesterer ved sivil ulydighet, har stor støtte i befolkningen og det er etablert solidaritetsgrupper som hjelper familier på flukt. * Maung blir satt i kontakt med våre partnere!

PS. Våre partnere ber innstendig om forbønn for alle som er på flukt, og at Gud må redde Myanmar fra sult. World Food Program estimerer at 3,4 millioner vil sulte i Myanmar innen 3-6 måneder.

Oppnår vi målsettingen for denne aksjonen går overskuddet til det forfulgte Chin-folket nord i Myanmar og til arbeidet for trosfrihet i Asia.

Familier som demonstrerer for et fritt MYANMAR er på flukt fra den brutale militærmakten. De trenger nå medisiner, mat og et skjulested.

Stefanusalliansens langvarige partnere og venner i Myanmar, et unikt ektepar, har

åpnet sine to sentre for demonstranter på flukt. De som protesterer ved sivil ulydighet,

har stor støtte i befolkningen og det er etablert solidaritetsgrupper som hjelper familier på flukt.

*Maung blir satt i kontakt med våre partnere!

Etter en strabasiøs flukt står Maung og familien endelig ved portene til vår partners eiendom.

Der blir de møtt avet blidt ektepar som hilser dem varmt velkommen. Endelig i trygghet.

I skrivende stund huser våre partnere 84 menn, kvinner og barn. De får tre måltider om dagen, medisinsk hjelp og husrom. Barna får skolegang. En kvinne venter barn og en annen har akkurat født. De planlegger å ta inn rundt 30 mennesker ekstra i tiden som kommer.

I tillegg brødfør de og gir medisiner til 1000 familier i naboområdene.

Bli med å støtt en familie som Maungs med mat og skjulested i denne tiden. Det er nå det gjelder! Vi har en god og gjennomprøvd måte å få penger inn i Myanmar på, men vet ikke hvor lenge denne veien er åpen.

*Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke eksponere reelle navn og biografiske detaljer fra Myanmar nå.