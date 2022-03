Kiran Daniel Hussain (23) kommer fra en fattig katolsk familie. Som kristen i Pakistan stiller man bakerst i køen til alt. Men Kiran er smart og en flittig student, og hun drømmer om å studere medisin – selv om alle søknadene hennes blir avvist fordi hun er kristen. Noen gir opp, som søsteren til Kiran, som konverterte og giftet seg med en muslim i håp om et enklere liv.

En dag ringer søsteren til Kiran og forteller at hun har blitt langvarig syk og vil at Kiran skal komme og hjelpe henne med barna. Kiran har en dårlig følelse. Søsteren plager, maser og nærmest truer henne. Til slutt lover søsteren at mannen hennes, som tilhører en familie med politisk innflytelse, skal sikre henne plass på medisinstudiene. Kanskje kan drømmen til Kiran bli til virkelighet? Hun bestemmer seg for å hjelpe.

Den 12. april 2021 ankommer Kiran søsterens hjem. Ikke før er hun kommet innenfor døra, så river en fremmed mann mobilen ut av hendene hennes. Han tar også vesken med identitetskortet hennes. Mannen heter Zulifqar Ali og er broren til søsterens ektemann. Alt søsteren hadde sagt var løgn.

Zulifqar tvinger brutalt Kiran med seg i en bil og tar henne med til hjembyen sin Okara. Der fører han henne fram for en imam som tvangskonverterer henne til islam. Deretter vier imamen dem. Det holder at kidnapperen Zulifqar ønsker det. Så kommer en mørk tid for Kiran som «ektefelle» hos Zulifqar. Hun blir konstant overvåket. Hun blir voldtatt, slått og torturert. Men hun overlever. Først etter ti måneder begynner Zulifqar å løsne jerngrepet. Han tror Kiran har gitt opp, men Kiran har bare ventet.

Zulifqar er ute og familien hans er også borte. Nå har hun sjansen! Hun skynder seg til hun er på trygg avstand fra huset. Så får hun lånt en telefon og ringer brødrene sine. De møter henne i Okara og tar henne med hjem.