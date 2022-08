Kiran (23) bærer et kors. Hun ble bortført, tvangs- konvertert og tvangsgiftet på grunn av sin kristne tro. Hun er fortsatt i stor fare.

Én månedslønn for en under- visningsansvarlig som Mehedi:

Én måneds reise- støtte for en nettverksleder:

Be for Mehedi og familien! For trygghet og styrke. Til hele verden kjenner Ham!

Mehedi og familien betaler en høy pris for troen sin. Likevel har troen deres en magnetisk kraft. I skjul, har femti familier har tatt imot Isa Masih – Jesus Messias – som sin frelser gjennom Mehedis vitnesbyrd. «Jeg gir det beste jeg har i omsorgen for menneskene som kommer til tro», forteller Mehedi .

Etter å ha forsøkt alt, fikk Mehedi etter en tid hjelp fra sentrale politimyndigheter slik at kidnapperne til slutt ble tvunget til å gi tilbake datteren hans. Mehedi fikk datteren levende hjem! Men, forferdelsen og smerten var stor da det viste seg at datteren var gravid, og han forstod hva hun hadde gjennomlevd i fangenskap.

En av våre brødre i Kristus, Mehedi, har i mange år åpnet hjemmet sitt og delt evangeliet. Men i lokalsamfunnet har det med tiden blitt kjent at han tror på Isa Masih – Jesus Messias. Han og hele familien er nå hardt presset. Nabolaget har kuttet alle bånd til familien hans og frosset dem ut. Ved en anledning kom en gruppe mullaer (muslimske prester) hjem til ham. De kranglet, diskuterte og forsøkte å presse ham til å fornekte troen på Jesus. De filmet også videoer av ham og la ut på internett i forsøk på å sette ham i fare. Det lyktes. Katastrofen inntraff i 2018, da en radikal islamistisk gruppe kidnappet tenåringsdatteren hans. De fortalte ham at de ville sende henne hjem dersom han fornektet troen på Jesus. Det klarte han bare ikke.

I 2023 ønsker vi å øke budsjettet til Lysets pionerer i Bangladesh og i større grad finansiere nødhjelpspakker til de som sliter akutt med å ha råd til mat og husholdningsartikler. Nazmul har meldt et sterkt behov for å kunne gi akutthjelp til de som sliter mest i tiden framover. Konsekvensen av krigen i Ukraina med økte matvarepriser har rammet hardt. Akkurat nå er i tillegg Mehedis hjemsted herjet av flom og tusenvis av hjem ligger under vann. Det er kritisk mangel på mat og rent vann.

Vi er takknemlige over å ha funnet en sikker og stabil måte å formidle støtte på til denne hardt pressende gruppen.

Med din støtte vil de oppleve at de ikke står alene. Vi vet at en gave fra deg vil styrke fellesskapene og bidra til en litt tryggere tilværelse for denne sårbare og modige gruppen troende i Bangladesh.



