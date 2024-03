Malika er bare en av svært mange trosforfulgte kvinner som bor i Sentral-Asia og som sårt trenger noen å flykte til når hets, hån, utestengelse og vold blir uutholdelig. For hundrevis av kvinner har «det hemmelige kvinnenettverket» blitt redningen. Denne undergrunnsorganisasjonen som er Stefanusalliansens partner, knytter kristne kvinner i Sentral-Asia sammen. De har en leilighet for krisesituasjoner når kvinnenes liv står i fare. Nettverket sørger også for at kvinnene får samtaleterapi med psykolog, og de har gruppesamlinger som gir kvinnene et etterlengtet fellesskap med andre kvinner, hvor de kan være åpne – snakke om både troen og det vanskelige livet.

I det tradisjonelle Sentral-Asia forventes det at kvinnene følger rollene som er tildelt dem. Slik kan samfunnet gå fremover. Så dersom en kvinne bestemmer seg for å gjøre noe utenfor det forventede, som å konvertere til kristendommen, blir hun en trussel for hele det velsmurte systemet. De rundt henne vil ta i bruk alle midler for å presse henne tilbake på sin plass.

Malika, som ikke er hennes egentlige navn, er fra en muslimsk familie. Men hun har tatt troen på Jesus til seg med hele hjertet og deler den med alle hun kan. Også med storesøsteren sin, men hun møtes ikke med forståelse. Tvert imot, søsteren, som en gang var hennes fortrolige, blir rasende.



Hun oppsøker Malika sent og tidlig: og skaper så mye kaos som overhodet mulig. Skriker, håner og spotter: Hvordan kunne hun! Hun, som allerede hadde brakt så mye smerte til familien! Barnløs, skilt og så gift på ny med en vantro utlending! Og nå dette: Hun var blitt en kristen!

Alle må få vite hvilken skam Malika er for familien. Hun anmelder til og med Malika til politiet for å være ekstremist. Malika avhøres igjen og igjen. Underveis i prosessen mister hun jobben hun elsker: «Vi kan ikke ha bråkmakere som deg», er begrunnelsen hun får. Selv om saken henlegges, fortsetter forfølgelsen: I brorens begravelse går søsteren fysisk til angrep på Malika med en voldsom aggresjon.

Heldigvis kommer hun fra det med livet i behold. Men Malika havner i en dyp depresjon og holder på å gi opp livet. I denne mørkeste tiden, finner hun ly i et hemmelig nettverk av trossøstre, hvor alle bærer arr fra kampen for å eksistere som Jesustroende kvinne. I fellesskapet lindes Malikas sår, og hun oppmuntres til å ikke miste håpet.

Det hemmelige nettverket er Stefanusalliansens partner i Sentral-Asia. De sørger for at kvinnene får samtaleterapi og holder gruppesamlinger hvor de kan være åpne – snakke om både troen og det vanskelige livet. Men ikke alle kommer seg ut av huset: mange nektes å gå ut og er fanger i egne hjem. Da stiller nettverket opp som «venninner» som kommer på besøk. Husbesøkene blir livreddende. «Enkelte av kvinnene er så deprimerte at de ikke klarer å ta seg av barna, flere er suicidale», forteller lederen. Nettverket har også et krisesenter der kvinnene kan bo, når volden og mishandlingen setter deres liv i fare.



Men det aller viktigste for kvinnene er trosfellesskapet – både for dem som sitter innesperret i sitt eget hjem, og for de som har mulighet til å møtes. «I fellesskapet løfter de hverandre fram i bønn og ut av depresjonen, slik at de kan få styrke til å fortsette livet», forteller lederen.

Alene går de til grunne.

Sammen er de beskyttet.

Vil du styrke og beskytte forfulgte trossøstre?