Avhopperne reddes ut via skjulte fluktruter tilrettelagt av et stort, undergrunnsnettverk av kristne i Kina.

Jung var en svært respektert og fryktet professor i ideologi ved universitetet, kjent for å forfølge kristne. Likevel var lønna hans så dårlig, at kona Hae-Won måtte smugle varer til Kina så de ikke skulle sulte i hjel. En natt da de begge var over grensen til Kina, kom de seg ikke tilbake. Det skulle forandre livene deres.

Her kan du oppløse et tvangsekteskap og beskytte ei jente og hennes familie !

Noen hadde sett henne bli ført inn i en bil av noen menn. Menn kjent for sine ekstremistiske holdninger til kristne og hinduer. Vår verste frykt ble virkelighet! Jeg dro rett til huset der de oppholdt seg. En av mennene møtte meg i døra. Han påstod at min 17 år gamle datter Kehkshan nå hadde "omfavnet" islam og giftet seg med Yasir, en av kidnapperne! Jeg dro rett til politistasjonen for å få hjelp, men alt politimennene så, var en fattig, kristen far som "påstod" at datteren egentlig ikke hadde konvertert til islam.

Juridisk hjelp i Pakistan er både kostbart og farlig for advokatene, men det er kritisk nødvendig for å sikre politibeskyttelse, bevare bevis og vitner, samt ugyldiggjøre ekteskapsdokumenter og falske konverteringsbevis.

Hvert år blir over 1000 jenter, kristne og hinduer, bortført, tvangskonvertert og tvangsgiftet. De blir et lett offer for ekstremister, når korrupte lokalmyndigheter og politi svikter.

Vil du oppløse et tvangsekteskap og beskytte ei jente som har over levd mørket?

Hun klarte å rømme fra kidnapperne. Sajid Christopher i HFO, rapporterer at Maira lever på et trygt sted med familien sin. Hun går på skolen og har det bra nå! Givere som deg gjorde dette mulig!

«Datteren min Kehkshan, som betyr galakse, er min verden. Hun har et godt hode, og pleide å gå med glade, lette skritt til skolen halvannen kilometer fra den enkle boligen vår i Lahore, Pakistan. For et års tid siden fikk hun en ny og alvorlig mine i ansiktet. Noen menn hadde i en periode plaget henne noe forferdelig på vei hjem fra skolen. De visste hun var kristen, og sa de forferdeligste ting til henne. Jeg ble bekymret. Ekstremistisk propaganda har spredt seg som en epidemi de siste årene. Kona mi gav streng beskjed til sønnen vår, Maqbool (19), at han måtte følge henne hjem fra skolen fra nå av. Dette hjalp, og snart fikk hun gå hjem fra skolen, tilsynelatende i fred.

Vi er en fattig, kristen familie, og sønnen min og jeg jobbet hardt som dagarbeidere for lav lønn, men vi klarte oss. Den 4. august 2024 ble likevel alt ugjenkallelig ødelagt, og min verden ble knust.

Kehkshan var alene hjemme. Sønnen min og jeg var på arbeid, og kona mi var på sykehuset for en rutineundersøkelse. Plutselig banket det intenst på døra. Kehkshan så at det stod en kvinne utenfor, så hun åpnet døra. ‘Moren din har hatt en alvorlig ulykke, og ligger kritisk skadet på sykehuset. Jeg har kommet for å ta deg med til henne!’ sa kvinnen oppskjørtet. Kehkshan trodde den ondsinnede løgnen, og ble med henne.

Da vi kom hjem og oppdaget at hun var borte, veltet bekymringen over oss. Vi gikk fra nabo til nabo og forhørte oss. Noen hadde sett henne bli ført inn i en bil av noen menn, menn kjent for sine ekstremistiske holdninger til ikke-muslimer. Jeg fikk vite hvor de bodde, og dro rett dit for å konfrontere dem. En av mennene møtte meg i døra. Han påstod at min 17 år gamle datter Kehkshan nå hadde ”omfavnet” islam og giftet seg med Yasir, en av kidnapperne! Flere av mennene kom til og ble truende. Jeg dro rett til politistasjonen. Jeg har alltid tenkt, at hvis jeg viser at jeg er en god arbeider og jobber hardt, så vil jeg bli respektert og hørt. Så jeg trodde politiet ville rykke ut og arrestere mennene, og redde datteren min. Men alt de muslimske politimennene så, var en fattig, kristen far som ”påstod” at datteren egentlig ikke hadde konvertert til islam. De gav meg et skjema som jeg kunne fylle ut for og anmelde kidnapperne. Hadde jeg visst at det skulle gå ti uutholdelige dager før politiet i det hele tatt registrerte anmeldelsen, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.

Etter en søvnløs natt, dro vi igjen til nabolaget til mennene, men de åpnet ikke engang døra. Etter dager i villrede, frykt og panikk, kom jeg i kontakt med noen muslimske ledere i lokalsamfunnet der. De forstod at her hadde det skjedd noe ondt, og bestemte seg for å gripe inn. Etter noen dager kom de seg inn i huset til ekstremistene, og rett og slett tok Kehkshan med seg ut. Endelig kunne jeg beskytte henne igjen. Hun var så forkommen da hun ble tatt med til sykehuset. Kehkshan var tapper da hun fortalte hva hun hadde vært gjennom», forteller Taj, far til Kehkshan.

De medisinske undersøkelsene viste at Kehkshan hadde overlevd flere overgrep og et grusomt mørke. Kehkshan fortalte at de hadde tvunget henne til å signere en rekke dokumenter for ekteskap og konvertering til islam. Politiet arresterte Yasir, men de fire andre mistenkte rakk å flykte. Familien kan ikke dra hjem, for mennene som bortførte Kehkshan og miljøet rundt dem, kommer med alvorlige trusler. Verken Taj eller sønnen får jobbet.

Med advokathjelp fra Stefanusalliansens partner Human Friends Organization (HFO), startet rettsaken 13.03.2025 mot den arresterte kidnapperen. Juridisk hjelp i Pakistan er både kostbart og farlig for advokatene, men det er kritisk nødvendig for å sikre politibeskyttelse, bevare bevis og vitner, samt ugyldiggjøre ekteskapsdokumenter og falske konverteringsbevis.

Kehkshan og familien trenger hjelp fra givere som deg i Norge til et trygt bosted, mat og hushold, og advokathjelp så overgriperne kan straffes!

«Som så mange andre, har Tajs familie utholdt grusom vold, trakassering og forfølgelse, kun på grunn av sin kristne tro», forteller Sajid Christoffer i HFO i Pakistan.